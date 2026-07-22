Графа идва на Античния театър за незабравима музикална вечер

Пловдив отново ще стане част от магията на българската поп музика. На 8 август емблематичната сцена на Античния театър ще домакинства на дългоочаквания концерт на Влади Ампов – Графа. Шоуто под тепетата е ключова спирка от лятното му турне, което стартира на 23 юли в Сливен (крепост „Туида“) и преминава през Бургас (24 юли) и Варна (25 юли).

Влади Ампов – Графа е сред най-успешните и обичани български поп музиканти, продуценти и композитори с над 25 години присъствие на сцената. Известен със страхотните си live шоута, емблематични балади и енергични хитове, той е първият български поп изпълнител, разпродал самостоятелен концерт на стадион „Васил Левски“.

Концертът на Античния театър ще събере песните, които публиката очаква и обича, като я върне още по-назад в общата ѝ история с Графа. Сред специалните моменти ще бъде „Влюбени сълзи“ – песен от първите години на певеца. В магичната атмосфера на древния пловдивски театър ще прозвучат още знакови парчета като „Drama Queen“, „Слънце в очите ти“, „Ако има рай“, „Невидим“, „Искам те“, „Крадена любов“, „Никой“, „Давам всичко за теб“, „Дим да ме няма“ и „Страничен наблюдател“. Пловдивската публика ще чуе на живо и хитовете „Всеки от нас“, „Малкият принц“ и „Картина“, част от последния му албум „Синергия“, който наскоро бе преиздаден.

Музикалното пътешествие ще започне интимно – само с глас, пиано и китара, а с присъединяването на цялата група Графа ще поведе пловдивчани и гостите на града към по-динамичната и взривоопасна част на вечерта.

Специален акцент по време на събитието е книгата „Графа Live“, която феновете ще могат да открият на място и да запазят като личен спомен с автограф и послание от самия артист. Страниците на книгата отвеждат читателите зад светлините на прожекторите – към подготовката, хората и истинските истории зад сцената.

Ако все още не сте закупили билети за концерта в Пловдив, побързайте, защото количествата са ограничени. Ще ги откриете в мрежата на Eventim и на билетните каси в града.