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Стотици са падналите от стихията дървета в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:19ч, вторник, 21 юли, 2026
0 196 1 минута

Вероятно стотици за прекършените дървета от мощната буря, отнесла като библейски потоп града снощи. Пловдив е като опустошен от стихията, а зелената му система е претърпяла тотален погром. На всяка улица и булевард в града пешеходци и автомобили заобикалят гигантски клони или цели паднали дървета. Вятърът не е пощадил нито по-големите, нито дори малките чинари в зелените площи- поне половин дузина от тях са прекършени само на бул. „Марица“.

Апокалиптични са гледките във всички райони и микро квартали. Сигналите продължават да валят и към институциите, и към медиите, и към социалните мрежи.

Десетки са пострадалите автомобили и сгради. Има откъртени дори нови хидроизолации по сгради. Тепърва ще става ясен какъв е размерът на щетите за градската среда и за движимата и недвижима собственост на гражданите, но най-важното от всичко, е че пострадали хора от стихията няма.

Сигурно е едно- Пловдив ще се възстановява от този погром с дни.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:19ч, вторник, 21 юли, 2026
0 196 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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