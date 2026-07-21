14 екипа на пожарната работиха през цялата нощ в Пловдив

През цялата нощ 14 дежурни екипа от всички районни служби на РДПБЗН-Пловдив работиха без прекъсване по десетките сигнали, подадени след бурята. В действията по разчистване и оказване на помощ се включиха и доброволците от ДФ „Пловдив 112“, Аварийно спасяване-Пловдив, НОРБ и „Капачки за бъдеще“, които оказаха ценна подкрепа на професионалните екипи.

Към 05:30 часа в Оперативния център на РДПБЗН-Пловдив са постъпили 430 сигнала, свързани с интензивния дъжд, силния вятър и гръмотевичната буря.

Над 50 са сигналите за паднали дървета върху автомобили;

45 са сигналите за дървета, препречили пътното платно;

3 са ликвидираните пожара – в сухи треви в с. Голям Чардак, на тераса на ул. „Прилеп“ и в апартамент на ул. „Любен Каравелов“ в Пловдив.

Паднали дървета и наводнен бул. „Копривщица“ в „Западен“

С настъпването на утрото продължават да постъпват нови сигнали. От 05:30 часа досега екипите продължават да отработват и произшествия основно за паднали дървета.

По време на спасителните действия са евакуирани хора от пет леки автомобила, останали в капан вследствие на паднали дървета, както и от автомобили, попаднали във водни капани в подлези.

Работата на екипите продължава и към този момент. Приоритет остават сигналите, които създават непосредствен риск за живота и безопасността на гражданите.

Снимки: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив