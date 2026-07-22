Пловдивски пожарникари тренираха спасителни операции с военен хеликоптер

Служители на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението -Пловдив преминаха поредната съвместна специализирана подготовка с военнослужещи от 24-та авиобаза- Крумово.

В рамките на двудневното обучение огнеборците и спасителите усъвършенстваха действията си за работа с вертолет при операции в труднодостъпни райони, включително десантиране по способа „бързо въже“ и спускане на специализирано оборудване.

Тези съвместни тренировки изграждат доверие, синхрон и готовност за бърза реакция при горски пожари, бедствия и спасителни операции, когато всяка секунда има значение.

Благодарим на екипите на 24-та авиобаза- Крумово за отличното партньорство и професионализма!, заявиха огнеборците.

Кадри: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив