Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат за окончателно гласуване в парламента

Народното събрание ще разгледа на второ четене законопроектите за бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Бюджетната комисия вече одобри двата проекта, като отхвърли предложенията на опозицията за по-високи обезщетения за безработица, увеличение на майчинството през втората година, по-висок таван на пенсиите и запазване на сегашните осигурителни прагове.

Сред предвидените промени са увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август, ново разпределение на осигурителните вноски за държавните служители и отпадане на ковид добавката за новите пенсионери.

Преди обсъждането на бюджетите депутатите трябва да изберат председател на ДАНС, а по-късно през седмицата ще гласуват и член на Комисията за противодействие на корупцията. В програмата на парламента е включено и първото четене на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници.