Кабинетът обсъжда промени в Кодекса на труда

Широк пакет от законодателни промени и международни споразумения влиза в дневния ред на днешното заседание на Министерския съвет. Сред основните теми са изменения в трудовото законодателство, мерки, свързани с чужденците у нас, както и инициативи в сферите на отбраната, образованието и социалната политика.

Министрите ще разгледат предложения за промени в няколко ключови закона, сред които Кодексът на труда, Законът за чужденците в Република България, Наказателно-процесуалният кодекс, Законът за храните, Законът за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки, както и Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

На вниманието на правителството ще бъдат поставени и два документа, насочени към засилване на сътрудничеството между България и Гърция. Те предвиждат изграждането на общ център за полицейско и митническо взаимодействие, както и организирането на съвместни патрули и операции в районите по общата вътрешна граница.

В сектор „Отбрана“ кабинетът ще обсъди промени в международен договор, свързан с доставката на боеприпаси за бойните машини „Страйкър“. Очаква се също да бъде внесено предложение в Народното събрание за ратифициране на договора за придобиването на три минни ловци от Нидерландия. Към него е включен и меморандум с Белгия и Нидерландия, който урежда условията по прехвърлянето на корабите, подготовката на екипажите и осигуряването на необходимото оборудване и резервни части.

Сред останалите точки е проект на спогодба между България и Узбекистан за регулиране на трудовата миграция, както и изменения в наредбата, определяща качеството на социалните услуги.

Министерският съвет ще разгледа още плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта през 2026 г., промени в документите, издавани от висшите училища, както и предложение за преструктуриране на Факултета по обществени науки в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Предвижда се той да бъде разделен на два нови факултета – по бизнес и предприемачество и по педагогика и хуманитарни науки.