Класиката „Гепи“ на Гай Ричи и „Съседите отгоре“ на Филмови нощи във Филипополис

Един от легендарните филми в киноисторията „Гепи“ можем да гледаме тази вечер в програмата на Филмови нощи във Филипополис. Култовото заглавие на Гай Ричи влиза в специалната фестивална селекция Световни филмови кинокласики на лятно кино „Орфей“. Криминалната комедия ни представя успоредно две сюжетни линии – за търсене на откраднат диамант и за промоутър на боксови мачове е подземния свят на Лондон, а на големия екран ще видим неповторимите актьори Брат Пит, Бенисио дел Торо, Вини Джоунс и Джейсън Стейтъм. Прожекцията е тази вечер, 22.07 от 21:15 часа.

Четвъртък, 23 юли, бе запазен за добре оценен от публиката филм „Пожелахте да видите“. Едно от заглавията с много положителни оценки е романтичната комедия „Съседите отгоре“. Филмът разказва за двойка пред развод, която посреща друга двойка на съседска вечера. В ролите ще видим отново звездни имена, като Оливия Уайлд, която е и режисьор, Пенелопе Крус, Едуард Нортън и Сет Роугън. Прожекцията е от 21:15 часа.

До края на фестивала остават броени дни, а неговият финал е в петък с дългоочакваната мегапродукция на Кристофър Нолан „Одисей“ на големия летен екран на лятно кино „Орфей“.

Билетите са в продажба всеки ден на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, в почивните дни от 10:30 до 21 часа, както и на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Фестивалът е част от Културния календар и се провежда с подкрепата на Община Пловдив.