Сърцето на Kaufland: Там, където логистиката среща бъдещето

Пазаруването е лесно. Отиваш, взимаш, плащаш. Но замисляли ли сте се какво стои зад пълните рафтове на един от най-големите ритейлъри? Преди вратите на магазина да отворят, в Централния логистичен център на Kaufland България кипи истинска вихрушка от процеси. На всеки няколко минути камиони пристигат и заминават, мотокарите изглеждат като добре смазан швейцарски механизъм, а десетки хора управляват поток от дейности, който повечето клиенти никога няма да видят.

Сред хората, които стоят зад тази невидима, но жизненоважна организация, е Марина Филева-Лукова – ръководител смяна в склада. Вече 20 години, още преди първия магазин на ритейлъра да отвори официално врати у нас, тя е част от екипа на Kaufland България. През годините тя израства заедно с компанията. А пред очите й складът се превръща в модерен логистичен център, където технологиите и екипната работа вървят ръка за ръка, за да може продуктите да стигнат навреме до крайната си дестинация – домът на хиляди семейства.

„Команден център“ на ниво НАСА

Марина започва работа в Kaufland през 2005 г., когато Централният склад е новоизграден и почти празен.

„Постепенно започна зареждането със стока, а с него дойдоха и първите предизвикателства, които днес си спомням с умиление и малко носталгия“, разказва тя.

Днес логистичният център е с размер на 50 футболни игрища, обслужва десетки магазини и работи без прекъсване всеки ден. Марина споделя, че в основата на успеха е адаптивността и допълва, че през годините са направени редица технологични нововъведения, за да се следва темпото на пазара.

„Животът следва своя ход и не трябва да изоставаме. Технологичните нововъведения се случват почти ежедневно, а автоматизирането на процесите е част от естествения път на нещата“, казва Марина и отбелязва, че това е довело до подобрения, които са в помощ на екипа в склада.

Любопитно е и впечатлението на тези, които посещават склада за първи път.

„Казват, че се чувстват като в команден център на НАСА. Преди години кандидатите трудно си представяха какво означава система, управлявана с гласови команди. Днес това е част от ежедневието ни“, разказва Марина.

Денят в числа

Зад думите „динамична работа“ стоят впечатляващи мащаби. Всеки ден през Централния склад преминават около 340 камиона, което означава, че на някоя от рампите на всеки четири-пет минути пристига или потегля тежкотоварен автомобил. Между 5600 и 7000 палета преминават през входящ контрол, складиране и други вътрешни процеси, а Марина изминава между 12 000 и 15 000 крачки по време на една смяна.

Зад тези числа обаче стои и огромен екип, който работи в абсолютен синхрон.

Повече от колеги – екип

„Без екип, няма да преувелича, ако кажа, че е невъзможно да се справим, особено в тази голяма структура – Централен склад Kaufland“, споделя Марина.

Отбелязва, че той се гради с годините и споделените моменти, а в основата винаги са добрите отношения.

„Заедно сме през по-голямата част от деня, повече отколкото прекарваме със семействата си. Синхронът го изграждаме освен в работния процес и в моментите, които си организираме заедно да се забавляваме, понякога и със семействата си“, изтъква Марина.

Споделя, че силата на екипа се вижда именно в най-напрегнатите моменти от годината около Коледа, Великден или при зимни условия.

„Зимата винаги е предизвикателна, особено в България. Всяка година чуваме “Снегът ни изненада”, но за нас в Централен склад няма изненади“, казва Марина.

По думите й екипът е изградил работещи решения при подобни ситуации и винаги е подготвен.

„Всеки от екипа знае какво да направи, така че хората и в най-отдалечените и заснежени райони да получат необходимите им продукти и посрещнат снежните дни в семейния си уют, подсигурени“, обяснява тя.

20 години по-късно

Днес Марина не се колебае какво би казала на своето „аз“ преди 20 години.

„Бих изживяла всичко отново. Тези 20 години ме направиха това, което съм сега – достоен и отговорен човек в щастливото семейство на Kaufland“, споделя тя.

Маринa не крие, че заедно с компанията е израснала и самата тя.

„Срещнах много хора, създадох истински приятелства и се развих като човек. Тези години минаха неусетно заради динамиката, предизвикателствата и добрата атмосфера.“

А когато след работа влезе в магазин на Kaufland като клиент, успява да остави професионалната роля зад себе си.

„Ставам просто родител, който се грижи за семейството си. Единственото професионално нещо, което ми е останало, е че винаги проверявам срока на годност.“

След 20 години Марина знае, че логистиката не е просто движение на стоки. Тя е ежедневна грижа, отговорност и работа в екип, благодарение на които милиони продукти достигат навреме до магазините и домовете на хората.

Ако и вие искате да бъдете част от екипа, който стои зад един от най-големите логистични центрове в България, може да разгледате свободните позиции в Централния склад на Kaufland БългарияТУК и ТУК.