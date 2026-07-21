Младежи излязоха с лодка след бурята в търсене на… шахти

След силната буря, която наводни улици и подлези в Пловдив, група младежи решиха да погледнат на ситуацията с чувство за хумор – и извадиха надуваема лодка.

До „Под тепето“ бяха изпратени снимки и видео от наводнение до надлеза на „Скобелева майка“, където един от младежите гребе в лодката, докато приятелите му снимат необичайната гледка.

Във видеото се чува шеговит коментар: „Скобелева майка“ се наводни и изкарахме лодката да отводняваме шахти. Репликата очевидно е намигване към честите дискусии след всеки по-силен дъжд за запушените дъждоприемни шахти и проблемите с отводняването на града.

След бурята под вода останаха още редица улици и булеварди, а в различни квартали имаше паднали дървета, счупени клони и материални щети по автомобили.

Паднали дървета и счупени клони из Пловдив след бурята