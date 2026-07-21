24 души за загинали в катастрофи в областта от началото на 2026г.

Расте сериозно броят на тежките катастрофи с жертви и пострадали в Пловдивска област през първата половина на 2026 г. Това отчетоха на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Заради черната прогресия в статистиката се налага взимането на спешни мерки и засилена координация между институциите на местно ниво, реши заседанието.

По данни на ОДМВР-Пловдив 288 са катастрофи с пострадали, от които 95 тежки, а 24 души са загинали – увеличение с девет спрямо предходния период. 97% от катастрофите са по вина на водачите, сочи още статистиката на полицията. Най-голяма концентрация на тежки инциденти се отчита в град Пловдив – 44 катастрофи с пострадали и 41 тежко ранени. Следват Карлово с 11 инцидента и 7 загинали, Асеновград с 10 инцидента и 4 загинали, както и община Марица с 8 инцидента и 4 загинали. Особено притеснителни са случаите с уязвими участници: 32 блъснати пешеходци, 13 инцидента на пешеходни пътеки, 4 блъснати велосипедисти и 8 паднали пътници.

„Тази тревожна статистика е ясен сигнал, че трябва да действаме незабавно. Всички институции са мобилизирани и започваме реални, видими мерки за намаляване на катастрофите и за гарантиране на безопасността на хората“, коментира областния управител Георги Янев.

В отговор на рязкото увеличение на тежките катастрофи полицията вече е извършила оглед на всички критични точки в населените места и по републиканската пътна мрежа. На най-рисковите участъци вече са поставени технически средства за контрол на скоростта, а контролът е завишен значително. По думите на директора на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов служители на дирекцията извършват ежедневен мониторинг на камерите от системата за видеонаблюдение, като само през последните дни са засичани средно 30 нарушения дневно за преминаване на червен сигнал. Линейният контрол е подсилен с небрандирани полицейски автомобили, а трафикът в Пловдив се наблюдава и с дрон, който подпомага бързото предотвратяване на нарушения и рискови ситуации.

С оглед зачестилите тежки катастрофи с участие на мощни мотоциклети, полицията започва превантивно наблюдение на водачи, известни с рисково поведение. Данните за над 5000 собственици на двуколесни моторни превозни средства са разпределени по районните управления, като 70 от водачите вече са поставени под специално наблюдение.

Паралелно с това общините в областта са реализирали широк спектър от инфраструктурни дейности: ремонти на улици, мостове и тротоари, подмяна на улично осветление, поставяне на нови пътни знаци, антипаркинг елементи и ограничители на скоростта. В много населени места е извършено почистване на растителност, банкети и камъни, както и обновяване на пешеходни пътеки.

По линия на Българския Червен кръст са обучени 200 деца и 1590 кандидат‑водачи, а Центърът за спешна медицинска помощ е реагирал на 242 инцидента, транспортирайки 196 пострадали, със средно време за реакция между две и шест минути.

Като част от мерките за намаляване на пътния травматизъм по време на заседанието беше представен и идейният проект на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обезопасяване на участъка от кръговото на Пазарджишко шосе до кръговото на Асеновградско. Проектирането ще приключи до месец, след което документите ще бъдат внесени за съгласуване от ОДМВР и Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата, съобщи д-р Дина Цоневска от АПИ. Пред експертите тя представи част от мерките, които ще влязат в техническия проект за 14-километровия участък от Околовръстния път на Пловдив. Планът включва намаляване на максимално разрешената скорост в отделни участъци до 50 км/ч, премахване на настоящите мантинели, където е възможно и монтиране светлоотразителни колчета между двете посоки на движение, където е забранено изпреварването или левият завой. Според експертите това ще ограничи конфликтните точки, ще намали риска от челни сблъсъци и ще подобри дисциплината на водачите.