Античният театър посреща италианския оркестър „Джузепе Верди“

Един от най-утвърдените симфонични оркестри на Южна Италия ще гостува в Пловдив това лято. На 11 август сцената на Античния театър ще приеме Филхармоничния оркестър „Джузепе Верди“ от Салерно, който пристига в България в рамките на специално национално турне.

Под диригентството на маестро Гуидо Манкузи музикантите ще представят програма с емблематични произведения на Джузепе Верди, сред които откъси и увертюри от „Травиата“, „Риголето“, „Аида“ и „Набуко“. В концерта ще участват още сопраното Таня Лазарова и италианският баритон Марко Ди Сапия.

Оркестърът е създаден през 1997 г. към историческия театър „Джузепе Верди“ в Салерно и през годините се утвърждава като един от културните символи на Южна Италия. Ансамбълът е концертирал на престижни сцени в Европа и света, а сред публиката му са били папа Йоан Павел II, държавни глави и представители на европейски кралски фамилии.

Гостуването в Пловдив е част от шестдневно турне в България, което ще премине още през Стара Загора, Велико Търново, Варна, Бургас и София.

Според диригента Гуидо Манкузи представянето на музиката на Верди в България е естествено продължение на дългогодишните връзки между италианската и българската оперна школа. Историята на театъра в Салерно е тясно свързана и с големи български имена като Гена Димитрова, Орлин Анастасов, Светла Василева, а в последните години и с Александрина Михайлова и Габриела Георгиева.

Концертът в Античния театър е на 11 август, а билети вече се продават в мрежата на Eventim.

Фотокредит: Театър Верди и Стефан Н. Щерев