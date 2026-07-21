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Апокалиптичната гледка на улица „Иван Вазов“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:48ч, вторник, 21 юли, 2026
0 245 Преди по-малко от минута

Апокалиптична продължава да бъде гледката на една от най-красите улици в Пловдив- „Иван Вазов“, дори в следобедните часове. Как изглежда историческата градска тъкан показват снимките на директорът на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ Валентина Стоенчева, публикувани от нея в профила й във Фейсбук.

Улица „Иван Вазов“ изглежда тъжна заради онова, което бурята стори с вековните чинари. Тротоарите и паважа са покрити пречупени клони от историческите дървета, засадени още в началото на миналия век. Все още продължава разчистването им.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:48ч, вторник, 21 юли, 2026
0 245 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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