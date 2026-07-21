Пороят „отми“ регистрационните номера на десетки автомобили

Освен паднали дървета, наводнени улици и щети по автомобили, силната буря в Пловдив остави след себе си и още едно необичайно последствие – десетки изгубени регистрационни номера.

Само часове след пороя социалните мрежи бяха залети от публикации на пловдивчани, които издирват изгубените си табели или съобщават, че са намерили чужди. Във фейсбук групите на града непрекъснато се появяват снимки на регистрационни номера с въпроса: „На кого е?“, както и призиви към собствениците да ги потърсят.

Така часове след бурята във Facebook сякаш заработи своеобразно виртуално бюро „Изгубени и намерени“, в което вместо ключове, портфейли и телефони основните „находки“ са… регистрационни номера.

Ако и вие сте изгубили табелата на автомобила си, вероятността тя вече да е публикувана в някоя от пловдивските групи в социалните мрежи съвсем не е малка.

Снимка: Vera Stoyanova