Община Пловдив работи по идеята бившите бомбоубежища под пловдивските хълмове да се превърнат в постоянни пространства за дегустация на местни вина и храни от региона. Това намерение на градската управа разкри кметът Костадин Димитров пред пловдивските хотелиери на днешната среща с бранша, организирана в общината. Той уточни, че вече се водят разговори за реализирането на тази идея, тъй като се цели привличането на повече целогодишни туристи в Пловдив с подобни инициативи.

По време на срещата от Сдружението на хотелиерите определиха като спекулативни информациите за цени от 900 евро за нощувка по време на големите летни фестивали. Те подчертаха, че хотелите и лицензираните места за настаняване в Пловдив са променили цените си, но в рамките на нормалното за събития от такъв мащаб.

„Категорично заявяваме, че пловдивските хотели работят коректно и предлагат цени, съобразени с категорията и качеството на услугата“, заяви председателят на Сдружението на хотелиерите Петър Денчев.

Кметът Костадин Димитров подчерта, че след първия от двата големи летни музикални фестивала – Philgood, хотелите в Пловдив са отчели почти пълна заетост, а очакванията са за предстоящия този уикенд Hills of Rock градът да привлече още хиляди нови посетители.

„Пловдив се утвърждава като фестивален град. Големите събития изпълват хотелите, ресторантите и търговските обекти и дават силен импулс на местната икономика. Това е резултат от последователната ни политика да подкрепяме културата и да привличаме събития с национална и международна публика. Всяка година Община Пловдив увеличава с 10% бюджета за културни събития, защото всяко вложено евро се връща по четири в икономиката на града“, заяви Костадин Димитров.

Община Пловдив и хотелиерският бранш ще работят съвместно за засилване на целевата реклама на града като целогодишна туристическа дестинация. Наред с културния и фестивалния туризъм, сред основните направления са виненият, гастрономическият, конгресният, бизнес и спортният туризъм.

„Пловдив има потенциал да привлича гости през цялата година. За целта трябва да представяме целенасочено различните му предимства и да свържем големите културни и спортни събития с цялостно туристическо преживяване“, заяви хотелиерът Христо Гюлев.

На срещата беше обсъдено и развитието на спортния туризъм чрез привличане на големи първенства, турнири и международни събития. Пловдив разполага с утвърдени спортни традиции и инфраструктура, които могат да осигурят допълнителен туристически поток и по-дълъг престой на гостите.

„Вие сте коректив и партньор на местната власт. Затова за нас е важно да водим постоянен диалог и заедно да работим за устойчивото развитие на Пловдив като целогодишна туристическа дестинация“, заяви заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

Хотелиерите поставиха и въпроса за изграждането на буферни паркинги около централната градска зона, които да подобрят достъпа до основните туристически обекти и да облекчат движението в центъра.

Двете страни обсъдиха развитието на летище „Пловдив“, предизвикателствата и решенията по отношение на градския транспорт и междуградската свързаност, като ще си партнират в подобряване услугите, които са от голямо значение както за гостите на града, така и за жителите му.