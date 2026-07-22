Затварят АМ „Тракия” за оглед

Движението по автомагистрала „Тракия“ ще бъде преустановено в двете посоки за един час в сряда заради допълнителни процесуално-следствени действия по разследването на тежката катастрофа, при която загина човек.

По информация на институциите ограниченията ще бъдат в сила от 13:30 до 14:30 часа, като през това време ще се извърши повторен оглед на мястото на инцидента. По искане на Областната дирекция на МВР – Бургас Агенция „Пътна инфраструктура“ е разпоредила временното затваряне на участъка.

Шофьорите ще бъдат отклонявани по обходен маршрут през пътен възел „Петолъчката“ и Карнобат, като се очаква трафикът да бъде възстановен веднага след приключване на огледа.

Разследването е свързано с катастрофата от 11 юли при 312-ия километър на магистралата. Тогава тежкотоварен камион навлезе през разделителната мантинела в насрещното платно и се сблъска с два леки автомобила. При удара един човек загина, а двама други пострадаха.

Междувременно Апелативният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на 56-годишния шофьор на тира, като го освободи от ареста и постанови домашен арест с електронно наблюдение.

Срещу водача е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие и за причиняване на средни телесни повреди на двама души. Свидетелството му за управление е отнето, а ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.