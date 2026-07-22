Повече автомобили, отколкото хора в България?

„За Земята“: Старият автопарк и слабите технически прегледи задълбочават проблема с мръсния въздух

Автопаркът в България продължава да расте, но остава сред най-старите в Европа. Над половината от превозните средства са на възраст над 20 години, а дизеловите автомобили остават близо половината от целия автопарк. Това показва нов анализ на Екологично сдружение „За Земята“, базиран на публични данни.

Към 1 май 2026 г. в страната са регистрирани над 4,42 млн. моторни превозни средства, което е сериозен ръст спрямо 2024 и 2020 г., когато броят им е бил съответно 4,18 млн. и 3,81 млн. Темпът на моторизация се ускорява, като вече в България вече имаме над 8 автомобила на всеки 10 пълнолетни жители. Ако тенденцията се запази, не е чак толкова далеч момента, в който превозните средства дори могат да станат повече от пълнолетните граждани.

Увеличава се броят на регистрираните в България моторни превозни средства, при това с растяща скорост на моторизация

Повече, по-стари, по-замърсяващи

Проблемът обаче не е само в броя, а и във възрастта на автомобилите. Около 74,4% са поне на 15 години, а 54,4% – над 20 години. Само за две години броят на автомобилите над 20-годишна възраст е нараснал с повече от 130 хиляди и те вече надминават 2,4 млн. Вносът на употребявани автомобили остава водещ – над половината от новорегистрираните превозни средства през първите четири месеца на 2026 г. са на повече от 10 години, а употребяваните леки автомобили, които са влезли в страната в същия период, са над четири пъти повече от новите.

Зависимостта от дизеловите двигатели също остава тревожна. Докато в повечето държави в ЕС дизеловите автомобили намаляват значително през последното десетилетие, в България броят на регистрираните превозни средства от този тип нараства – от 2 023 566 през 2024 г. до 2 141 360 към май 2026 г. Делът им остава почти непроменен – 48,4% от всички ППС и 48,7% при леките автомобили.

В същото време електрическите превозни средства все още са под 1% от автопарка, което показва бавен преход към по-чист транспорт.

Дизеловите двигатели остават предпочитани в страната, която върви обратно на европейските тенденции.

Как да избягаме от порочния кръг?

Обновяването на автопарка трябва да върви ръка за ръка с по-ефективен контрол върху техническата изправност на автомобилите. Практически измервания, извършени в началото на 2026 г. от международен научен екип, показват, че реалните емисии зависят повече от техническото състояние на автомобила, отколкото от възрастта му. Стар автомобил с изправна изпускателна система може да замърсява по-малко от по-нов с премахнат или повреден катализатор или филтър за твърди частици.

Именно затова трябва да се постави акцент върху необходимостта от промени в системата на годишните технически прегледи. „В България все още не се измерват фини прахови частици – един от най-опасните замърсители за човешкото здраве, а единствено „димност“, което позволява силно замърсяващи дизелови автомобили с премахнат филтър за твърди частици (DPF) да преминават успешно преглед. Предложеният от Европейската комисия пакет за реформа на периодичните технически прегледи и пътните проверки е важна стъпка към по-ефективен контрол, но е застрашен от отслабване в хода на преговорите между Европейския парламент и държавите членки”, коментира Ивайло Попов от екип „Въздух“ на За Земята.

Новорегистрираните автомобили през първата третина на 2026 г. са основно над 10-годишни. Автомобилите втора ръка, които са внесени в България, са над 4 пъти повече от новите.

Анализът предупреждава още, че в страната продължава да се увеличава броя на автомобилите, които скоро могат да бъдат ограничени от зоните с ниски емисии в България и Европа. Затова от „За Земята“ настояват за цялостна политика, която съчетава по-строг контрол върху емисиите, обновяване на автопарка, развитие на обществения транспорт и мерки за ограничаване на прекомерната зависимост от личните автомобили. Данните показват необходимост от активни политики за ограничаване на моторизацията, намаляване на зависимостта от стари и замърсяващи автомобили, както и сериозно подобряване на техническия контрол върху превозните средства.