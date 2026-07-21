Моби избра Нареченски бани за престоя си по време на PHILLGOOD

Световноизвестният музикант Moby е бил отседнал в комплекс Villa Rossa Luxury & SPA Residence в Нареченски бани по време на гостуването си в България за Phillgood Festival 2026.

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От хотела се похвалиха с посещението на легендарния изпълнител, като публикуваха снимка с него и разказаха, че той е оставил автограф за екипа.

„За нас беше удоволствие да посрещнем световноизвестния музикант Moby, който избра Villa Rossa за своя престой по време на участието си на Phillgood Festival 2026. Благодарим за доверието и за милите думи, както и за оставения автограф, който ще остане ценен спомен за целия ни екип“, написаха от комплекса.

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Phillgood Festival се проведе край Пловдив и събра едни от най-популярните имена на световната електронна сцена, а участието на Moby беше сред най-очакваните моменти в програмата. Очевидно извън сцената музикантът е предпочел спокойствието и минералните извори на Родопите, избирайки Нареченски бани за своя престой.

Снимки: Villa Rossa Luxury & SPA Residence