Тепетата на Пловдив се обединяват в общ фестивал

Отворена покана набира участници в първото издание на „Фестивал на тепетата“, което ще се проведе на 26 и 27 септември 2026 г.

Емблематичните тепета на Пловдив ще се превърнат в сцена за култура, изкуство, спорт, образование, туризъм и градски инициативи по време на първото издание на „Фестивал на тепетата“.

Организаторите – район „Централен“, Община Пловдив и Съветът по туризъм – Пловдив, отправят отворена покана към артисти, културни организации, спортни клубове, образователни институции, неправителствени организации, местен бизнес, социални инициативи и граждански общности да станат част от новото градско събитие.

Идеята е в продължение на два дни различните тепета на града да бъдат домакини на десетки събития и активности, обединени от желанието за преоткриване на градските пространства чрез природата, историята и културата.

Различна тема на всяко тепе

Всяка фестивална територия ще има собствена тематика и характер. Трихълмието (Старият град) ще бъде място за история, археология, културно наследство и градска памет. Сахат тепе (Данов хълм) ще бъде посветено на природата, екологията, устойчивостта и връзката с околната среда. Бунарджика (хълм на Освободителите) ще бъде домакин на музикални, театрални и литературни формати, визуални изкуства и разнообразни културни преживявания. Джендем тепе (Младежкия хълм) ще събере спортни и приключенски активности, инициативи за активен начин на живот и събития, насочени към младите хора.

Всеки, който има идея, проект, кауза или инициатива, способни да обогатят фестивалното преживяване, може да кандидатства за участие в тематичната зона, която най-добре съответства на неговата концепция.

Всички условия и възможности за включване във фестивала са публикувани в отворените покани на следния линк: ТЕПЕ на сайта на район „Централен“. Крайният срок за кандидатстване е 21 август.

„Фестивал на тепетата“ има за цел да активира градските пространства, да насърчи участието на местните общности, да популяризира природното и културното наследство на Пловдив и да постави началото на нова устойчива традиция в културния календар на града.

Поканата е към всички, които искат да представят своя талант, дейност, организация или обществена кауза пред жителите и гостите на Пловдив и да станат част от създаването на една нова фестивална история.

Седем тепета. Един град. Безброй преживявания.

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