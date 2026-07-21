Арестуваха шофьора от клипа с райския газ на „Пещерско шосе“

Разследването на служители от Второ РУ бе предприето тази сутрин след преглед на клип, разпространен в социалните мрежи и някои медии. От снетите обяснения на автора на видеото е изяснено, че ситуацията се е разиграла вчера привечер, на бул. „Пещерско шосе“.

Наред с посочените подробности по случая, очевидецът е предал в полицията и един флакон с райски газ, който е взел от колата на въпросния водач и неговия спътник. След съгласуване с Районна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 3 от НК. В хода на издирвателните действия 22-годишният водач днес бе установен и отведен в ареста на районното управление. Справка в полицейските регистри показва, че той има предишни криминалистически регистрации. Към материалите по делото са приобщени още три флакона с райски газ, открити при претърсване на неговия адрес в града.

Видео: Валентин Петров

Снимка: Стопкадър