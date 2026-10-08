Парламентът ще изслуша Демерджиев за мантинелите и полетите на Пеевски

В дневния ред са още промени в законите за държавния резерв и чистотата на атмосферния въздух

Народното събрание ще изслуша днес министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по въпроси, свързани с обществени поръчки за поставяне на пътни мантинели и информация за финансирането на полети на Делян Пеевски.

Изслушването е по предложение на „Прогресивна България“. От министъра се очаква да представи информация за твърдения за порочни практики при обществените поръчки за мантинели, както и за данни за насочване на средства по такива договори към финансиране на полети на Пеевски.

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В искането са включени и въпроси за размера на разходите за полетите, тяхното фактуриране, лицата, които са ги заплатили, както и наличните данни за свързани с тях лица.

Изслушването беше включено в дневния ред и на заседанието от миналата седмица, но тогава отпадна от програмата на парламента.

Промени в Закона за държавния резерв

Преди изслушването депутатите ще разгледат на първо четене промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесени от Министерския съвет.

Предлаганите изменения целят да бъде създаден правен механизъм, чрез който юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие да получават достъп до документация, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово.

В програмата е включено и второто четене на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Сред целите на законопроекта е да бъдат определени компетентните органи за прилагане на новите европейски изисквания относно веществата, които нарушават озоновия слой. Предвижда се също отмяна на два европейски регламента и въвеждане на система за контрол и санкции при нарушения.

Парламентът ще гласува и ратификацията на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия. Документът е подписан на 21 ноември 2025 г. в София.