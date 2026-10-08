Демонстрация на действия при бедствия и масови инциденти показват в центъра на Пловдив

Земетресение, срутване, пожар, взрив и химическа авария са част от реалистичния сценарий

Мащабна демонстрация на действия при бедствия и масови инциденти ще се проведе днес в Пловдив като част от Националния конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер.

Учението е насрочено за 8 октомври от 9:00 до 12:30 часа в Археологическия комплекс до Централна поща.

Сценарият започва със силно земетресение, последвано от срутване, пожар и взрив. Паралелно с това на близък промишлен обект е симулирано изтичане на опасен химически агент.

В учението ще участват екипи на ЦСМП, пожарната, МВР, Българския червен кръст и аварийно-спасителни формирования, включително специалисти по ХБРЯ и USAR операции.

Ще бъде показан реален отговор при масов инцидент

Пред публиката ще бъдат демонстрирани различните етапи от реакцията при мащабна криза – от първоначалния триаж и спасителните операции до деконтаминацията, реанимационните действия и медицинското и токсикологичното лечение.

Организаторите ще покажат и прилагането на международни стандарти за управление на масови инциденти, включително триаж по START/JumpSTART, единна система за командване и зониране на терена при химическа авария.

При сценарий на изчерпване на гражданския капацитет ще бъде задействан протокол за мобилизация на военномедицинска помощ. Военномедицинска академия – София ще разположи разширен пункт за медицинска помощ и сортировка на пострадалите.

Демонстрацията ще включва професионален грим и пиротехнически ефекти, а над 20 души ще участват в ролята на пострадали, за да бъде пресъздадена максимално реалистична ситуация.

Националният конгрес продължава в Пловдив до 10 октомври и събира специалисти от спешната и болничната медицина, военната медицина, пожарната и спасителните служби, БЧК, системата 112, академичните среди и други професионални области.

Изображение: Съюз на парамедиците в България