Дрогиран тийнейджър е шофирал колата, обърнала се на тротоар в Пловдив

Младежът е криминално проявен, в автомобила са открити пет флакона с райски газ

19-годишен криминално проявен младеж е бил зад волана на „Мерцедеса“, който в събота се преобърна на бул. „Копривщица“ в Пловдив. При инцидента, за който „Под тепето“ вече писа, по чудо няма пострадали.

Катастрофата е станала около 15.20 часа. Автомобилът е излязъл извън платното за движение и се е обърнал странично.

Автомобил се преобърна на тротоар в Пловдив, по чудо няма пострадали

При последвалата проверка служители на сектор „Пътна полиция“ установили, че водачът е дал положителна проба за канабис с драг чек.

Открили и райски газ

При претърсване на автомобила полицаите са намерили и иззели пет флакона с райски газ.

19-годишният младеж е отведен за срок до 24 часа във Второ районно управление. По случая е образувано бързо производство.

При първоначалния оглед след катастрофата не бяха съобщени пострадали, въпреки че автомобилът се е озовал странично върху тротоара и велоалеята в близост до спирка.