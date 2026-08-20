„Омбудсманът отблизо“ или какво се случва след сигнал на гражданин

Какво се случва, след като човек потърси обществения посредник? Към коя институция се насочва казусът, какви действия се предприемат и има ли резултат? Отговори на тези въпроси ще дава новата инициатива „Омбудсманът отблизо“, която стартира през август.

Идеята е гражданите да виждат не само къде могат да потърсят съдействие, но и какво се случва с проблема им след подаването на сигнал или жалба.

Инициативата е продължение на политиката на обществения посредник за по-пряк контакт с пловдивчани. През годините институцията организира изнесени приемни в районните кметства, както и приемна на Главната улица, където гражданите могат директно да поставят въпросите си.

От сигнала до резултата

В рамките на рубриката ще бъдат представяни реални граждански казуси и тяхното развитие, както и актуални теми, по които общественият посредник работи.

Ще се показва какви действия са предприети – проверки, запитвания, срещи, препоръки и посредничество между гражданите и съответните институции. Ще има информация както за решени случаи, така и за проблеми, по които все още се очаква реакция.

Предвидено е място и за въпроси на гражданите и практична информация за техните права и възможности.

Целта е работата на обществения посредник да бъде представена не просто като списък от административни действия, а през конкретните истории на хората, които са потърсили помощ.

Понякога един казус може да бъде решен, в други случаи институцията получава отговор, а при трети продължава да настоява за реакция. Именно този процес ще бъде проследяван публично.

По-достъпна институция

Общественият посредник е сред институциите, към които гражданите могат да се обърнат при проблеми в отношенията си с администрацията или други публични структури. Съдействието му е безплатно, а целта е хората да получат разбираемо обяснение за възможностите си и, когато случаят е в правомощията на омбудсмана, да бъде потърсен отговор от съответната институция.

„Омбудсманът отблизо“ няма да замества шестмесечните анализи и годишния отчет на обществения посредник. Те ще продължат да дават по-широката картина за работата на институцията и системните проблеми, поставяни от гражданите.

Новата рубрика ще има по-различна задача – да показва текущата работа на обществения посредник и развитието на конкретните казуси.

Предвижда се институцията да разшири и дигиталното си присъствие чрез официален канал в YouTube и други подходящи платформи. Там ще бъде публикувана информация за текущата работа, инициативите и темите, важни за пловдивчани.

Идеята е публичността да не се изчерпва с информация за дейността на институцията, а гражданите да могат да проследят какво се случва с проблемите, които самите те са поставили.