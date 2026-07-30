Петима задържани след сбиване с двама пострадали в Садово

По случая е образувано досъдебно производство за телесни повреди по хулигански подбуди

Петима мъже са задържани след сбиване в Садово, при което двама души са пострадали.

Сигналът за физическата саморазправа е подаден около 22:00 часа снощи. На място незабавно е изпратен полицейски патрул, който установил, че между няколко мъже е възникнал конфликт, прераснал в бой.

Двама от участниците са получили наранявания и са били прегледани от медицински екипи.

Петимата им нападатели са задържани в рамките на образуваното досъдебно производство за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава.