Пловдивският районен съд ще разгледа днес искането на прокуратурата да наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 52-годишния собственик на АГ болница „Селена“ – Николай Йорданов, съобщиха от държавното обвинение.

Йорданов е обвинен в квалифицирана кражба в особено големи размери на 3 276 269 лв. от касата на бившия управител на две от дружествата в болницата – д-р Ангел Ставрев.

Според прокуратурата парите, които представляват лични спестявания на д-р Ставрев, са били отнети без негово съгласие, след като на 8 декември Йорданов е влязъл в кабинета му рано сутринта, отключил е касата с техническо средство и е заприходил сумите в банкови сметки, свързани с дружество, управлявано от близък на обвиняемия.

Разследването разкрива, че част от парите са били впоследствие преведени към трети лица, а действията на обвиняемия включват организиране на охрана около кабинета и назначаване на нови счетоводителки, които да преброят средствата.

Йорданов е задържан с прокурорско постановление за 72 часа, а съдът днес ще реши дали да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. Ако бъде признат за виновен, той може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода и конфискация на имущество.

Делото предизвика широк обществен интерес, като разследването по аферата в болница „Селена“ продължава, а прокуратурата и полицията вече са извършили множество действия, включително разпити, огледи и изземвания на доказателства.