Какво би било, ако можехте не просто да посетите древен град, а да се потопите в атмосферата на хилядолетната му история?

Именно това предлага новият двуезичен интерактивен пътеводител „Живият град. Пътуване през епохите“ — първият по рода си туристически продукт в България, който обединява книга, аудиоразказ, дигитални маршрути и интерактивно съдържание в едно цялостно културно преживяване. Създаден специално за българските и чуждестранните гости на Пловдив, интерактивният гид повежда посетителите на пътешествие през 8000-годишната история на най-стария жив град в Европа — по нов и завладяващ начин.

Чрез QR код, включен в печатното издание, всеки турист получава достъп до интерактивна карта и аудиогид на български и английски език.

Вместо традиционните туристически описания, всяка тема е представена като радиотеатрална история, която създава усещането за среща с хора и събития от миналото на древния град. Маршрутите започват от Новокаменната ера и повеждат пътешествениците през различни епохи, с акцент върху важни факти и истории от културно-историческото наследство на Пловдив — наследство, което заслужава да бъде познато и споделяно.

Пътеводителят е разработен по книгата „Живият град. Една история на 8000 години“ на пловдивския журналист и писател Лалка Златанова — резултат от дългогодишно историческо и библиографско изследване, реализирано с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Изданието е част от по-широка концепция за съвременно представяне на културното наследство чрез съчетаване на научно съдържание, интерпретативен подход и дигитални технологии.

Една от основните цели на проекта е да превърне туриста в истински изследовател.

Посетителите могат да следват тематични предизвикателства, да откриват скрити детайли от градската история и да създават собствена връзка с мястото. Така традиционната разходка се превръща в лично приключение.

Проектът се реализира от Фондация „Заедно“ с подкрепата на туристическа агенция „Дан Травел“ и е част от усилията за утвърждаване на Пловдив като водеща европейска дестинация за културен туризъм. Визуалната концепция и дизайнът на пътеводителя са разработени от Пепа Видолова, а в графичното оформление на кориците се включват и италиански творчески партньори на фондацията. Редактори са Васил Койнарев и д-р Мариета Атанасова. Аудиопродукцията е създадена от пловдивския тонрежисьор и саунд дизайнер Петър Тодоров в студио Free Media Lab. Тя съчетава драматургия, музика и звукова среда, за да превърне всяка спирка от маршрута в своеобразно пътешествие във времето и да потопи слушателя в атмосферата на съответната епоха. Дигиталната платформа е разработена от Андрей Лилов.

Премиерата на първия интерактивен двуезичен гид за най-древната история на Пловдив „Живият град. Пътуване през епохите“ бе част от богатата културна програма на първото издание на „Фестивал на тепетата“.

Гостите на премиерата бяха и първите туристи, които тръгнаха на пътешествие през 8000-годишната история на най-стария жив град в Европа. Сред тях имаше представители на туристически агенции и училища, екскурзоводи, собственици на хотели и транспортни фирми, IT специалисти, бивш директор на Летище Пловдив, магистрати и преподаватели в Пловдивския университет. „Това е подаръкът за Пловдив в Световния ден на туризма“, казват от екипа на изданието.

В епоха, в която пътешествениците търсят не просто места, а автентични истории и смислени преживявания, „Живият град. Пътуване през епохите“ предлага възможност да чуеш пулса на един град, чийто живот никога не е прекъсвал – Пловдив.