След сиренето предстои да бъдат разгледани и изискванията към българския кашкавал

До края на годината се очакват промени в изискванията към бялото саламурено сирене, които предвиждат по-строги критерии за съдържанието на вода и сухо вещество. Министерството на земеделието и храните подготвя изменения в наредбата за млечните продукти, които предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

По-малко вода, повече сухо вещество

Една от основните промени засяга максималното водно съдържание. Предложението е сегашният праг от 60% да бъде намален на 58%.

Предвижда се също продуктите, които се обозначават като „сирене“, да съдържат най-малко 42% сухо вещество.

От регулацията ще отпадне и досегашното понятие „сирене с високо водно съдържание“. Според зам.-министъра проф. д-р Крум Неделков продукти с 63–65% вода вече се отдалечават съществено от характеристиките на сиренето.

Работната група към Министерството на земеделието и храните трябва да финализира текстовете, след което те ще бъдат подложени на обществено обсъждане. Очакването е новите изисквания да започнат да действат в края на ноември или най-късно до края на 2026 г.

Ще се отрази ли на цената?

По данни, представени от министерството, промяната в изискванията не би трябвало да доведе до съществено поскъпване на сиренето. Очакваното увеличение е в рамките на 0,2–0,3%.

Идеята е по този начин да се повишат изискванията към продукта, без това да води до значително допълнително натоварване за потребителите.

Подготвят промени и за кашкавала

След сиренето предстои да бъдат разгледани и изискванията към българския кашкавал.

Сред обсъжданите промени е производството да бъде организирано като непрекъснат процес, като прекъсването да не надхвърля 24 часа. Целта е да се ограничат възможностите за използване на междинни полуфабрикати и да се насърчи производството от българско мляко.

Предстои да бъдат уточнени и определенията и изискванията, на които трябва да отговаря продуктът, продаван като български кашкавал.

Новите правила предстои да бъдат обсъдени публично

Промените все още са на етап подготовка и обсъждане. След финализирането на проекта той ще бъде публикуван за обществено обсъждане, преди да бъдат определени окончателните изисквания и срокове за прилагането им.