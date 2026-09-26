Възстановеният Нимфеум на Бунарджика бе открит официално днес, на старта на първото издание на „Фестивал на тепетата“. Пълната реставрация на чешмата все още не е напълно завършена, но от днес тя е част от забележителностите в града, при това с течаща и годна за пиене вода. С гласовете на момичетата от хор „Евмолпея“ и под аплодисментите на пловдивчани чешмата заживя отново. Това стана благодарение на усилията на кмета на район Централен Георги Стаменов и екипа му, и най-вече с подкрепата на сдружение „Бизнесът за Пловдив“, което финансира възстановяването на старината.

„Щастлив съм от това, че нещо, което хилядолетия е славило нашия град, днес е възстановено. Кметът Божидар Здравков е успял през 1935г. от руините да възстанови Нимфеума. Сега, благодарение на постоянството, усърдието и огромната финансова подкрепа на „Бизнесът за Пловдив“ през тази 2026г. успяхме да заздравим и реставрираме Нимфеума. Благодаря им, че дариха от своето си, за да дадат на общественото“, обърна се кметът на Централен Георги Стаменов към представителите на сдружението, дошли на място за церемонията.

Той уточни, че времето не е стигнало и че в момента колоните са в суров вид. До края на октомври те ще бъдат обработени и застарени. По думите му най-важното в дейностите е било гарантирането на конструктивната здравина на Нимфеума и това вече е факт.

„Това е проект, който вече пет години се борим да се случи. За нас е огромна чест да реставрираме този паметник на културата и от тук нататък да продължим с усилията по съхранението и възстановяването на културно-историческото наследство на Пловдив. Надяваме се от тук нататък по-бързо да се случват нещата в тази посока, защото с Нимфеума доста път извървяхме“, заяви председателят на „Бизнесът за Пловдив“ Илиян Филипов.

Той подчерта, че има още довършителни работи, тъй като това не е крайния вариант на проекта. Колоните ще бъдат обработени така, че да бъдат във вида, в който е другия камък на Нимфеума, за да са максимално близо до автентичния вид на чешмата.

„Нация без история и културно наследство не е нация. Ние през годините сме имали много инициативи за помощ на крайно нуждаещи се, за подкрепа на спортни клубове и много обществени каузи, но от тук нататък нашите инициативи ще бъдат насочени изцяло към възстановяване на паметниците на културата в Пловдив. В момента водим разговори с Георги Стаменов и с голяма община да набележим следващия проект, по който ще работим“, добави Илиян Филипов.

Един от двигателите на инициативата по възстановяването на чешмата Любозар Фратев припомни, че историята на мястото отвежда назад до римската епоха. За Нимфеума разказва още през XVI век западноевропейски пътешественик, а според историческите сведения светилището е било свързано с воден извор. Летописецът Никола Алваджиев описва две пещери и стара чешма, намираща се недалеч от тях. По негови данни чешмата е разрушена през 1910 г., а по-късно е възстановена в различен вид.

„Легендата за водата от Нимфеума, че който е пил от нея не напуска никога Пловдив“, каза Любозар Фратев.

След откриването на чешмата „Фестивал на тепетата“ продължи на Бунарджика с голяма залесителна акция, в която се включи и кметът Костадин Димитров.