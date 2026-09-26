По-лесно на самолета: Летище Пловдив с нова техника за хора с увреждания

Пътниците с намалена подвижност вече ще могат по-лесно и безопасно да се качват и слизат от самолетите на Летище Пловдив. Аеропортът разполага с нов специализиран автомобил с повдигаща се платформа, който осигурява директен достъп до борда.

Съоръжението, известно като амбулифт, е предназначено за хора, които използват инвалидни колички, както и за пътници, които трябва да бъдат транспортирани на носилка.

Техниката позволява пътникът да бъде повдигнат до нивото на вратата на самолета, което улеснява качването и слизането, когато използването на стълби е трудно или невъзможно.

Услугата е напълно безплатна за пътниците с увреждания.

Новата придобивка е част от мерките за осигуряване на по-достъпно и безопасно пътуване за хората с ограничена подвижност през Летище Пловдив.