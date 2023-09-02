НХГ събра 12 творци на международен пленер

Международният пленер „Споделено в цвят“ на НХГ „Цанко Лавренов“ се проведе за втора поредна година в периода от 25 до 31 август в местността Копривките до хижа Здравец.

В творческото събитие участваха художниците Ангел Китипов, Ваня Годжелова, Гергана Табакова, Димитър Воденичаров, Димитър Христович, Илиана Манукова, Петър Чучулигов, Пламен Велчев, Полина Тодорова, Радоил Серафимов, Светлозар Чавдаров и Шевкет Сюнмез. Авторите рисуваха в станцията на Холдинг КЦМ 2000 АД сред красивата природа на Родопите.

Пленерът завърши с обща изложба, която беше открита на 31 август 2023 г. в галерия „Артистика“, ул. „Авксентий Велешки“ № 9, Пловдив.

Повече информация – https://nhglavrenov.bg/bg/sabitia/vtoro-izdanie-na-mejdunaroden-plener-po-jivopis-spodeleno-v-tcviat

За пленера беше създаден видеоклип, чийто автор е Петър Чучулигов – https://www.youtube.com/watch?v=3Y1q6Yl80yA