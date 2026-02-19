Медицински хеликоптер транспортира 64-годишна жена до УМБАЛ „Свети Георги“

Медицински хеликоптер за спешна помощ по въздух кацна днес в 10:05 ч. на летищната площадка на УМБАЛ „Свети Георги“. С него бе транспортирана 64-годишна жена с изгаряния над 20% и множество травми, включително белодробна травма.

Пациентката е настанена в лечебното заведение и е подложена на интензивно лечение и непрекъснато наблюдение. Медицинските екипи полагат всички необходими грижи за стабилизиране на състоянието ѝ.

От най-голямата болница в България съобщиха, че днес се очаква пристигането и на втори медицински хеликоптер с пациент от същия инцидент, при който е пострадала 64-годишната жена.