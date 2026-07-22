Времето в Пловдив на 22 юли 2026 г.

Облачно и по-хладно време очаква пловдивчани днес. Синоптиците предвиждат термометърът да достигне максимални 26-27 градуса. Очакват се слаби превалявания.

През цялата страна днес ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места.

След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-25°, на север от нос Калиакра – около 19°.

Изображение: Ivan Trendafilov/Facebook