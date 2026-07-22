Героите без униформа: Пловдивчани, които излязоха да помогнат след бурята

Докато пожарникари, спасители, полицаи и доброволци денонощно разчистваха последствията от бурята, много пловдивчани също излязоха на улицата, за да помогнат. Без да чакат призиви, без да търсят внимание – просто защото градът им имаше нужда от тях.

За тези малки, но значими прояви на солидарност разказа във Facebook оперативният ръководител на Националния отряд за реакция при бедствия – Пловдив Красимир Каракашев.

По думите му, малко след като стихията отминала, около 23 часа улиците вече били пълни с хора. Едни режели паднали клони, други ги изнасяли от пътното платно, трети помагали с каквото могат.

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„Кой по анцуг, кой по къси гащи, но всички с една идея – да помогнат на Пловдив“, пише Каракашев в поста си.

Сред десетките доброволци той запомнил едно момче, което само обикаляло улиците с каска, защитен шлем и моторен трион. Разчиствало паднали дървета и продължавало към следващото място, без шум и без да очаква благодарност.

На следващия ден към усилията се включили и членовете на Националния отряд за реакция при бедствия. Въпреки умората – някои след работа, други преди работния си ден – те излезли на терен, за да подпомогнат екипите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

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По време на разчистването се случил и друг инцидент – човек колабирал на пътното платно. Полицаите реагирали незабавно, а съвсем случайно край мястото преминавал млад лекар от Центъра за спешна медицинска помощ. Той спрял и веднага започнал да оказва помощ на непознатия човек.

В спасителните действия била използвана и медицинската раница на доброволците – закупена с дарения от граждани. Благодарение на бързата реакция и професионалните действия на лекаря пострадалият бил стабилизиран и транспортиран до болница от екип на Спешна помощ.

Според Каракашев именно такива моменти показват истинското лице на града.

„В трудните моменти не градът се спасява от институции, а от хора“, завършва той с призив пловдивчани да бъдат съпричастни и да не забравят, че най-голямата сила на един град са неговите жители.

Снимка: Красимир Каракашев/Facebook