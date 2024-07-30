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Задържаха крадец на велосипед в центъра на Пловдив

Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on X Send an email 13:45ч, вторник, 30 юли, 2024
0 127 Преди по-малко от минута

Криминално проявен и осъждан пловдивчанин попадна в полицейския арест за поредно посегателство. Според първоначалната информация, в четвъртък срещу петък 40-годишният мъж задигнал чужд велосипед, оставен заключен за метален стълб в пресечка на ул. „Кавала“ в областния град.

На получения в понеделник сигнал се отзовали служители от Четвърто РУ и още същия ден извършителят бил установен и задържан, а откраднатото превозно средство – иззето.

Работата по документиране на образуваното досъдебно производство продължава

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Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on X Send an email 13:45ч, вторник, 30 юли, 2024
0 127 Преди по-малко от минута
Photo of Под Тепето

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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