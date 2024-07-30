Задържаха крадец на велосипед в центъра на Пловдив

Криминално проявен и осъждан пловдивчанин попадна в полицейския арест за поредно посегателство. Според първоначалната информация, в четвъртък срещу петък 40-годишният мъж задигнал чужд велосипед, оставен заключен за метален стълб в пресечка на ул. „Кавала“ в областния град.

На получения в понеделник сигнал се отзовали служители от Четвърто РУ и още същия ден извършителят бил установен и задържан, а откраднатото превозно средство – иззето.

Работата по документиране на образуваното досъдебно производство продължава