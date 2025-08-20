Снимка: Алекс Донев, бТВ

22-годишната Йоана Грозева, дъщеря на убитата в Първомай Димитрина Грозева, е помогнала на разследващите да установят самоличността на извършителя, след като разпознала бившия си приятел на запис от охранителната камера в дома им. Въпреки че нападателят бил маскиран, младата жена успяла да го идентифицира по походката и движенията му. Именно това наблюдение насочило криминалистите към конкретен заподозрян, който по-късно бил задържан в общежитие в Студентски град, София.

Убиецът от Първомай е арестуван в столицата

По данни от близки до семейството, задържаният 22-годишен мъж е имал кратка връзка с Йоана. След раздялата им той започнал да отправя заплахи към нея и семейството ѝ, включително и с фразата: „Ще има трупове“. Въпреки че бащата на момичето – Здравко Грозев – е полицай в Първомай, семейството не приело сериозно заканите.

Съпругата на полицай е била убита в Първомай

Фаталната нощ настъпила на 17 срещу 18 август. Извършителят се вмъкнал в дома на семейството, като все още се изяснява дали е проникнал през входната врата или е преодолял оградата. След като кучетата реагирали на присъствието на непознат, 45-годишната Димитрина излязла да провери какво се случва. Била посрещната с фатален удар с нож във врата. Жената починала на място от кръвозагуба.

Тялото на убитата в Първомай жена е било открито от сина ѝ

На ужасяващата сцена се натъкнал 18-годишният ѝ син Атанас в ранните часове на сутринта. Първоначално разследването вървяло по версия за опит за грабеж, но разпознаването от страна на дъщерята пренасочило вниманието на полицията към личен мотив.

След задържането на заподозрения, жителите на Първомай са в шок от жестокото престъпление. Мнозина коментират, че трагедията е можела да бъде още по-голяма, ако в дома е имало и други членове на семейството.

По думите на съседи, подобно престъпление не се е случвало досега в града. Те споделят, че Йоана е студентка в София, където именно се е запознала с предполагаемия извършител.

Разследването по случая продължава, като се очакват експертизи. От страна на полицията и прокуратурата към момента няма официални коментари.