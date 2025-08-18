АктуалноКриминалеНовини

Съпругата на полицай е била убита в Първомай

полицейска линия

Съпруга на полицай е убита при вероятен обир в дома ѝ в Първомай.

Тежкото престъпление е станало около полунощ.

От МВР са потвърдили, че в момента тече издирване на вероятния извършител.

