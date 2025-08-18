Убиецът от Първомай е арестуван в столицата

Снимка: Алекс Донев, бТВ

Убиецът от Първомай е задържан в Студентски град в столицата, съобщава бТВ, позовавайки се на свои източници. Информацията към този момент не е потвърдена официално.

На място в Студентски град екип на телевизията е заснел засилено полицейско присъствие, служители на ГДНП и криминалисти.

Съпруга на полицай беше убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир миналата нощ. Жената е починала от порезна рана в областта на шията.

Съпругът на жертвата бил дежурен в районното управление, когато е станало нападението. Тялото на жената е открито от сина й.