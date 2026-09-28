„Агресия без междучасие“: Георги Млеканов представя книгата си в Пловдив

Дружеството на писателите – Пловдив организира среща с писателя и специалист по организационна психология Георги Млеканов, който ще представи книгата си „Агресия без междучасие“.

Събитието ще се състои на 29 септември от 18:00 часа в Литературния салон на Дружеството на писателите – Пловдив. Модератор на срещата ще бъде Илия Михайлов, а входът е свободен.

Книгата разглежда агресията сред младите хора и факторите, които стоят зад различните ѝ прояви. Сред темите са отношенията между деца, родители и учители, училищната среда, обидата и мълчанието, както и невидимите последствия от агресивното поведение.

Млеканов насочва внимание и към въпроса как агресията се проявява извън непосредствения училищен конфликт и как отношенията между възрастни и деца могат да повлияят върху поведението на младите хора.

Георги Млеканов е магистър по организационна психология и докторант в Института по философия и социология при БАН. Автор е на книгите „Дигитална зависимост – наръчник за родители и учители“ и „Агресия без междучасие“, както и на публицистични и научни статии. Участва в обучения и инициативи, свързани с психологията, образованието и комуникациите.

Кога: 29 септември 2026 г., 18:00 ч.

Къде: Литературен салон на Дружеството на писателите – Пловдив

Вход: свободен