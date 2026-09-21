Информационна среща в Пловдив за младежи без родители или с един жив родител

Фондация „Сам постигам“ организира информационна среща в гр. Пловдив за младежи (14-24 г.) с един жив родител или без родители.

Каква е целта на срещата?

Целта е да бъдат представени всички възможности за държавна и частна подкрепа, които съществуват в България за младежи (14-24 г.) с един жив родител или без родители – стипендии, помощи, менторски програми и други.

Информацията за тях е събрана в сайта sampostigam.org, а на срещата ще се акцентира върху важните срокове, документи и въпроси от страна на участниците.

На срещата организаторите канят:

∙ младежи (14-24 г.) с един жив родител

∙ младежи (14-24 г.) без родители (живеещи/живяли в Центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, приемни семейства или с настойник/попечител) ∙ овдовели родители на младежи (14-24 г.)

∙ попечители и настойници на младежи (14-24 г.)

∙ учители и педагогически съветници

∙ представители на ученически и студентски съвети от гр. Пловдив

∙ ръководители и социални работници в Центрове за настаняване от семеен тип и други социални услуги

∙ приемни родители

Кога и къде ще се проведе срещата?

∙ Дата: 30.09.2026 г.

∙ Час: 17:30

∙ Място: Конферентна зала на Младежки център – Пловдив

∙ Адрес: гр. Пловдив, Гребна база, ул. „Ясна поляна“ №18

∙ ЛИНК за предварителна анонимна регистрация: https://forms.gle/FLeKezBwMDj9gdoL7 Условие за участие в срещата:

Необходимо е желаещите да присъстват на срещата да попълнят предварително анонимния формуляр за регистрация. Целта е организаторите да имат представа за броя на участниците и техния профил.

*Проектът „Информирани за успех“ се реализира от Фондация „Сам постигам“ с финансовата подкрепа на Фондация „Обществен борд на TELUS Digital в България“. Проектът се състои в провеждането на 10 информационни срещи и създаването на първия наръчник за правата и възможностите на деца и младежи до 24 г. с един жив родител или без родители в България.