ГрадътЖивотНовини

Информационна среща в Пловдив за младежи без родители или с един жив родител

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:12ч, понеделник, 21 септември, 2026
0 122 1 минута

Фондация „Сам постигам“ организира информационна среща в гр. Пловдив за  младежи (14-24 г.) с един жив родител или без родители.

Каква е целта на срещата? 

Целта е да бъдат представени всички възможности за държавна и частна подкрепа, които съществуват в България за младежи (14-24 г.) с един жив родител или без родители – стипендии, помощи, менторски програми и други. 

Информацията за тях е събрана в сайта sampostigam.org, а на срещата ще се акцентира върху  важните срокове, документи и въпроси от страна на участниците. 

На срещата организаторите канят: 

∙ младежи (14-24 г.) с един жив родител  

∙ младежи (14-24 г.) без родители (живеещи/живяли в Центрове за настаняване от  семеен тип, преходни жилища, приемни семейства или с настойник/попечител) ∙ овдовели родители на младежи (14-24 г.) 

∙ попечители и настойници на младежи (14-24 г.) 

∙ учители и педагогически съветници 

∙ представители на ученически и студентски съвети от гр. Пловдив 

∙ ръководители и социални работници в Центрове за настаняване от семеен тип и други  социални услуги 

∙ приемни родители  

Кога и къде ще се проведе срещата? 

∙ Дата: 30.09.2026 г. 

∙ Час: 17:30 

∙ Място: Конферентна зала на Младежки център – Пловдив 

∙ Адрес: гр. Пловдив, Гребна база, ул. „Ясна поляна“ №18 

∙ ЛИНК за предварителна анонимна регистрация: https://forms.gle/FLeKezBwMDj9gdoL7 Условие за участие в срещата: 

Необходимо е желаещите да присъстват на срещата да попълнят предварително анонимния  формуляр за регистрация. Целта е организаторите да имат представа за броя на участниците и  техния профил. 

*Проектът „Информирани за успех“ се реализира от Фондация „Сам постигам“ с  финансовата подкрепа на Фондация „Обществен борд на TELUS Digital в България“.  Проектът се състои в провеждането на 10 информационни срещи и създаването на първия  наръчник за правата и възможностите на деца и младежи до 24 г. с един жив родител или  без родители в България.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:12ч, понеделник, 21 септември, 2026
0 122 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина