Според обвинението мъжът е поддържал заблуждение у пострадал в продължение на няколко месеца и му е причинил имотна вреда в размер на 50 200 евро.

Пловдивският окръжен съд потвърди определението на Районния съд, с което спрямо Б. А. е взета най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според обвинението, в периода от февруари до юни 2026 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, мъжът с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у пострадалия В. З., като му е причинил имотна вреда в размер на 50 200 евро.

Б. А. е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от три до десет години, както и възможност за конфискация на до една втора от имуществото му.

В мотивите си Окръжният съд приема, че въпреки ранния етап на разследването събраните до момента доказателства позволяват да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към престъплението. Магистратите са преценили още, че съществува реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, поради което са потвърдили най-тежката мярка за процесуална принуда.

Определението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съгласно чл. 16 от Наказателно-процесуалния кодекс обвиняемият се счита за невинен до влизане в сила на осъдителна присъда.