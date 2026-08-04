Двама са в болница след катастрофи в Пловдивско

Служителка на ОП „Чистота“ е пострадала сериозно при пътно произшествие вчера в Пловдив. Около 8.20 ч. екип на сектор „Пътна полиция“ бил насочен към бул. „България“, където по предварителна информация лек автомобил „Тойота“ ударил намиращата се на пътното платно 45-годишна жена. Тя е приета по спешност в болница с временна опасност за живота. 30-годишният водач на колата е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.

Велосипедист е в болница след катастрофа вчера в Раковски. Около 13 ч., на кръстовище в града, 59-годишният водач предприел с колелото си десен завой и бил ударен от движещия се направо лек автомобил „Фолксваген“ с 66-годишен шофьор. Пострадалият е оставен под лекарско наблюдение. Алкохолните проби на двамата участници са отрицателни. По случая се води досъдебно производство в районното управление.