Разбиха най-голямата база за производство на фентанил у нас

Служители на ГДБОП разбиха основната база за производство и разпространение на фентанил в България при мащабна специализирана операция. За акцията съобщи главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

По думите му разследването е започнало още през април, след като били пресечени четири сделки с опасния синтетичен наркотик. Оперативната информация насочила разследващите към база в столичния квартал „Факултета“, откъдето според МВР се е осъществявало разпространението в цялата страна.

При акцията са задържани трима криминално проявени мъже на възраст между 42 и 53 години. Те били арестувани малко след като напуснали базата с автомобил, в който са открити около 6 килограма вече произведен фентанил.

От МВР твърдят, че лабораторията е произвеждала между 6 и 10 килограма от наркотика дневно и е снабдявала пазара в страната.

По време на операцията районът е бил отцепен заради високия риск при работа с веществото. Служителите на ГДБОП са използвали специални защитни облекла, а на място са били разположени и екипи на Спешна помощ.

Според главния секретар на МВР, ако анализът на службите се потвърди, след разбиването на лабораторията може да се стигне до сериозен недостиг на фентанил на нелегалния пазар в страната.