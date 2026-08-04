Космически технологии ще следят за пожари и бедствия в Пловдивска област

Областната управа и БАН подписаха меморандум за сътрудничество

Пловдив прави крачка към внедряването на космически технологии в управлението на кризи. Областният управител Георги Янев и председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева подписаха меморандум за сътрудничество за създаването на първия в България регионален космически център за превенция на бедствия и аварии.

Идеята е Пловдивска област да се превърне в пилотен регион, в който сателитни данни ще се използват за ранно предупреждение при природни бедствия и извънредни ситуации.

Предвижда се бъдещият център да следи в реално време риска от горски пожари, състоянието на водосборните басейни, критичната инфраструктура и потенциални индустриални аварии. Космическите технологии ще подпомагат още прецизното земеделие, управлението на водните ресурси и анализа на климатичните промени чрез обща платформа за обмен на данни между институциите.

„Днешното подписване е повече от формален акт – то показва, че когато има приемственост и обща визия, могат да се реализират значими проекти“, заяви областният управител Георги Янев. Той отбеляза, че инициативата стъпва върху започнатото сътрудничество между Областната администрация и БАН и има потенциал да промени начина, по който институциите реагират при бедствия.

Проектът предвижда използването на технологии на европейската космическа компания Constellr, която разработва високоточна термална спътникова система за наблюдение на Земята. Чрез инфрачервени сензори тя може да открива температурни аномалии, което позволява по-ранно засичане на пожари, суши, наводнения и екстремни горещини.

Председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева подчерта, че Пловдив е сред водещите научни центрове в страната и разполага с необходимия потенциал за реализиране на подобна инициатива. По думите ѝ следващата стъпка е проектът да получи държавна подкрепа и необходимото финансиране, за да започне реалното му изпълнение.