Общинският съвет одобри предложението на кмета, което предизвика спор още с обявяването си заради състоянието на градския транспорт

От новата учебна година учениците в Пловдив ще пътуват безплатно с градския транспорт до завършване на средното си образование. Общинският съвет прие предложените от кмета Костадин Димитров промени в Наредбата за условията и реда за пътуване по автобусните линии, с които се въвежда безплатно пътуване за всички ученици до завършване на средното им образование.

Решението обаче идва след няколкомесечен обществен дебат и протести, в който основният въпрос не беше дали учениците трябва да получат социално облекчение, а дали градският транспорт предлага услуга, която си струва да бъде използвана.

Безплатен транспорт в система, която не работи

Още при представянето на идеята през март предложението предизвика множество критики, тъй като съвпадна с подготвян протест срещу състоянието на обществения транспорт. Тогава граждански организации определиха инициативата като опит да се отклони вниманието от проблемите с нередовните автобуси, неизпълнените разписания и липсата на реална реформа в сектора.

Десетки пловдивчани излязоха на протест пред Общинския съвет с искане за по-добър градски транспорт

Според приетите промени право на безплатни карти ще имат учениците, които учат в училище на територията на община Пловдив и имат постоянен или настоящ адрес в града.

Промените се отнасят и за децата от 7 до 14 години. Техните карти ще се издават за срок от една година, а ако детето навършва 14 години в този период – до датата на рождения му ден. Условието е родителят или законният представител да има постоянен или настоящ адрес на територията на община Пловдив.

Очаква се мярката да обхване над 20 000 деца, а годишният разход за общинския бюджет е малко над 592 хил. евро.

Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование.

Необходимите документи са документ за самоличност на ученика, а когато правото не може да бъде удостоверено служебно – ученическа бележка или уверение за съответната учебна година и удостоверение за постоянен или настоящ адрес.

Разширява се и кръгът на пенсионерите, които могат да ползват преференциални карти – вече право ще имат и хората с настоящ адрес в Пловдив, а не само тези с постоянен.

Между обещанията и реалността

През последните четири месеца в транспорта действително има известно развитие. Подписан бе новият договор за обслужване на автобусните линии, започнаха да работят още електронни информационни табла по спирките, а в почти всички автобуси вече функционира поне по един валидатор за електронно таксуване, по думите на кмета.

В същото време обаче много от системните проблеми остават. Пловдивчани продължават да се оплакват от пропуснати курсове, големи интервали между автобусите, неработещи климатици и пр. От страна на превозвачите проблем е недостигът на водачи. В част от автобусите билетите все още се продават от шофьора, а превозвачите продължават да наемат водачи от трети страни заради кадровия дефицит.

Така безплатното пътуване безспорно облекчава семейните бюджети, но не променя най-често задавания въпрос от пътниците – дали автобусът изобщо ще дойде навреме.

Анализ по темата четете в статията Безплатен транспорт? Какво се промени за четири месеца в Пловдив.