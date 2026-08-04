Предложиха зам.-шефа на Апелативна прокуратура за член на ВСС

Държавни обвинители от Пловдив са посочили зам.-шефа на Апелативна прокуратура Тодор Деянов за член на Висшия съдебен съвет. На интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от прокурорите“ е публикувано предложение за издигане кандидатурата му.

Той е предложен от свои колеги, които се аргументират с личните си възприятия „в хода на пряката и непосредствена съвместна работа“ с него през последните години, както и на професионалната му биография.

Те изразяват увереност, че прокурор Деянов притежава изискуемите лични, професионални и нравствени качества, като кандидат за изборен член на Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота на прокурорите.

Кандидатурата идва в момент на силни турбуленции в Апелативна прокуратура- Пловдив заради поисканата оставка на административния й ръководител Тихомир Стоев от и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова и вървящото дисциплинарно производство срещу него.