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Предложиха зам.-шефа на Апелативна прокуратура за член на ВСС

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:28ч, вторник, 4 август, 2026
0 139 1 минута

Държавни обвинители от Пловдив са посочили зам.-шефа на Апелативна прокуратура Тодор Деянов за член на Висшия съдебен съвет. На интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от прокурорите“ е публикувано предложение за издигане кандидатурата му.

Той е предложен от свои колеги, които се аргументират с личните си възприятия „в хода на пряката и непосредствена съвместна работа“ с него през последните години, както и на професионалната му биография.

Те изразяват увереност, че прокурор Деянов притежава изискуемите лични, професионални и нравствени качества, като кандидат за изборен член на Прокурорската колегия на ВСС от професионалната квота на прокурорите.

Кандидатурата идва в момент на силни турбуленции в Апелативна прокуратура- Пловдив заради поисканата оставка на административния й ръководител Тихомир Стоев от и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова и вървящото дисциплинарно производство срещу него.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:28ч, вторник, 4 август, 2026
0 139 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

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