Августовското небе над България: Персеиди, две затъмнения и парад на планетите

Следващите седмици носят едни от най-красивите астрономически явления през годината, като част от тях ще могат да се наблюдават и от България

Август продължава да предлага впечатляващи небесни явления, които могат да се наблюдават и от България. След началото на месеца любителите на астрономията ги очакват подредба на планети, метеорният поток Персеиди, частично слънчево и дълбоко частично лунно затъмнение.

Според публикация на National Geographic България, именно август е един от най-богатите на астрономически събития месеци през годината. Част от тях ще бъдат видими и от страната ни, ако времето е ясно и наблюдателите се отдалечат от светлинното замърсяване.

Планетите продължават да украсяват утринното небе

През целия август няколко планети могат да се наблюдават преди изгрев. Сатурн, Марс, Уран и Нептун образуват широка дъга над източния и южния хоризонт, а през втората седмица на месеца към тях се присъединяват Меркурий и Юпитер.

Между 8 и 11 август рано сутрин Луната, Марс, Меркурий и Юпитер ще изглеждат подредени почти в една линия над източния хоризонт – една от най-красивите гледки през месеца.

Персеидите достигат своя максимум

Най-очакваното събитие през август остава пикът на метеорния поток Персеиди в нощта на 12 срещу 13 август.

Тази година условията за наблюдение ще бъдат почти идеални, тъй като пикът съвпада с новолуние и лунната светлина няма да пречи. Според Международната метеорна организация при тъмно небе могат да се видят между 30 и 50 падащи звезди на час, а при идеални условия – дори повече.

Най-доброто време за наблюдение от България е между 2:00 и 4:30 часа след полунощ, далеч от градските светлини.

Частично слънчево затъмнение ще се вижда само в част от България

На 12 август ще настъпи пълно слънчево затъмнение, но пълната фаза ще бъде видима единствено от части на Гренландия, Исландия и Испания.

Наблюдаваме последното слънчево затъмнение до 2026 г.

От България явлението ще може да се наблюдава само частично и то единствено от някои западни и северозападни райони, където Слънцето все още ще бъде над хоризонта непосредствено преди залез. За безопасното наблюдение са необходими специални сертифицирани очила за слънчеви затъмнения.

Лунно затъмнение в края на август

На 28 август ще има дълбоко частично лунно затъмнение. От България ще се наблюдава само първата му част, тъй като Луната ще залезе преди максимума на явлението.

Въпреки това голяма част от лунния диск ще потъмнее, а наблюдателите могат да видят характерното меднооранжево оцветяване, ако хоризонтът на запад е открит.

Почти пълна Луна и нова среща със Сатурн

Вечерта на 28 август Луната ще изгрее почти напълно осветена, а само два дни по-късно – в нощта на 30 срещу 31 август – тя ще се доближи видимо до Сатурн. Двете небесни тела ще бъдат лесно различими с невъоръжено око над източния хоризонт.

Според National Geographic България, това ще бъде красив финал на един от най-интересните месеци за наблюдение на нощното небе.

Материалът е подготвен по информация и астрономически разчети на National Geographic България, адаптирани към актуалната дата 4 август.