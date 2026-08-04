Пловдив посреща най-талантливите млади гребци на планетата

Пловдив е домакин на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години – едно от най-престижните събития в международния спортен календар за годината. Шампионатът, който ще се проведе между 6 и 9 август на Гребната база, ще събере най-талантливите млади гребци от цял свят, които ще се борят за световните титли в отделните дисциплини.

Официалното откриване на шампионата ще се състои на 5 август (сряда) от 18.30 часа на Римския стадион в Пловдив. Сред официалните гости ще бъде президентът на World Rowing и член на Международния олимпийски комитет Жан-Кристоф Ролан, чието присъствие е признание за международния престиж на събитието. На церемонията ще присъстват още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Президентът на световната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан, който е олимпийски шампион по гребане и настоящ член на МОК, идва у нас за втори път в рамките на 2026 г., след като беше в Пловдив и за Световната купа по гребане за мъже и жени през юни.

655 състезатели (364 мъже и 291 жени) от 54 държави ще се борят за медалите в 14 класа лодки от 6 до 9 август на Световното първенство по гребане до 19 г. в Пловдив.

6 български лодки и общо 16 състезатели ще представляват България на шампионата на планетата, който ще се проведе от четвъртък до неделя на Гребната база в Града под тепетата.

При юношите за България ще гребат Даниел Маринов (скиф), Илиан Николов и Петър Пенков (двойка скул), Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов и Даниел Петков (четворка скул) и Юлиян Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров (четворка без рулеви).

При дамите за България ще се състезават Румяна Стоянова (скиф), Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светлозара Георгиева (четворка скул).

Пловдивчани и гостите на града имат възможност да се насладят на Световното първенство – входът за зрители на Гребната база е свободен.

Финалните стартове и официалните церемонии по награждаване в отделните дисциплини ще се проведат на 8 и 9 август на Гребния канал в Пловдив.