Блъснаха пенсионерка в Кючука

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72-годишна жена е настанена в болница, след като опел я помита на пешеходна пътека
Пешеходка пострада при пътно произшествие снощи в областния град.
Около 21.30 ч. в полицията постъпило съобщение, че на кръстовище между бул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Константин Геров“ извършващ ляв завой лек автомобил „Опел“ блъснал пресичаща на пешеходна пътека 72-годишна жена. Тя е настанена в болница за лечение.
Колата управлявал 62-годишен мъж, чиято алкохолна проба е отрицателна.
По случая е образувано досъдебно производство.