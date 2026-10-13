Зоопаркът в Пловдив представя план за дърветата преди ремонта

ОП „Зоологическа градина – Пловдив“ отправя покана към всички граждани и медии за открита среща и представяне на състоянието и бъдещето на растителността на територията на зоопарка.

Събитието ще се проведе на 15 октомври 2026 г. (четвъртък) от 17:30 ч. пред Зоологическата градина.

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По време на срещата екипът на зоопарка ще представи подробна фитосанитарна оценка за състоянието на дърветата, както и конкретния план за превантивни мерки, премахване и кастрене преди старта на предстоящите строително-ремонтни дейности и залесяване след ремонта.

Оценка на риска и безопасност: Анализ на дърветата с пределна възраст, съхнещи клони и дълбоки кухини, които представляват потенциална опасност за посетителите.

Анализ на дърветата с пределна възраст, съхнещи клони и дълбоки кухини, които представляват потенциална опасност за посетителите. Технологична последователност: Необходимост от своевременно премахване и санитарно окастряне на компрометирани дървета преди влизането на тежка техника на терена и преди размножителния сезон на дивите обитатели.

Необходимост от своевременно премахване и санитарно окастряне на компрометирани дървета преди влизането на тежка техника на терена и преди размножителния сезон на дивите обитатели. Нов зелен фонд: План за последващо залесяване с едроразмерни дръвчета от устойчиви местни видове, съобразени с климатичните особености на региона.

В дискусията ще вземат участие екипът на ОП „Зоологическа градина – Пловдив“, както и независими представители от Съюза на ландшафтните архитекти – дружество Пловдив и Научно-техническото дружество по озеленяване към Регионални научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката, гр. Пловдив.

„Нашата цел е постоянна комуникация с гражданите, както по време на образователните ни събития, така и с бъдещите дейности на територията на зоопарка. Зелената система е обликът на зоопарка, но безопасността на хората и създаването на устойчива среда за следващите десетилетия изискват навременни и професионални действия“, посочват от ръководството на ОП „Зоологическа градина – Пловдив“.