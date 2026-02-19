Вторият медицински хеликоптер пристигна в УМБАЛ „Св. Георги“

Втори медицински хеликоптер транспортира в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив 67-годишен мъж, пострадал при инцидент по-рано днес.

Мъжът е с 33% изгаряния и инхалационна травма вследствие на вдишване на горещи и токсични газове. Той е настанен в реанимация и остава под интензивно лечение и постоянно наблюдение.

Медицински хеликоптер транспортира 64-годишна жена до УМБАЛ „Свети Георги“

По-рано в лечебното заведение беше приета и 64-годишна жена със сериозни изгаряния – над 20% от тялото, както и с множество травми. И тя е в реанимация и под непрекъснати медицински грижи.